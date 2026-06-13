"Questa forse è la sessione giusta per lasciare l'Inter per Davide Frattesi. È tornato l'interesse forte del Nottingham Forest, che non ha ancora formulato un'offerta, ma sarebbe pronta a formularne una da 25 milioni di euro. L'allenatore Vitor Pereira stima particolarmente Davide Frattesi. Questa davvero potrebbe essere la volta giusta per Frattesi. Un'offerta che all'Inter potrebbe andar bene, perché la richiesta è di 30 milioni, perciò quando la distanza non è così ampia, poi un accordo si può trovare. Attenzione sempre al Napoli, perché è da capire. Se dovesse partire Anguissa, il Napoli potrebbe pensarci a Frattesi, se ovviamente non avrà già chiuso con il Nottingham Forest nel frattempo".