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calciomercato
Sky / Inter-Palestra, settimana decisiva? Nottingham-Frattesi, pronta l’offerta: il Napoli…
Sky Sport fa il punto della situazione in casa Inter sul mercato. Il tema caldo è la possibile cessione di Davide Frattesi, che potrebbe trasferirsi in Premier League, al Nottingham Forest. Ma attenzione al Napoli...
"Questa forse è la sessione giusta per lasciare l'Inter per Davide Frattesi. È tornato l'interesse forte del Nottingham Forest, che non ha ancora formulato un'offerta, ma sarebbe pronta a formularne una da 25 milioni di euro. L'allenatore Vitor Pereira stima particolarmente Davide Frattesi. Questa davvero potrebbe essere la volta giusta per Frattesi. Un'offerta che all'Inter potrebbe andar bene, perché la richiesta è di 30 milioni, perciò quando la distanza non è così ampia, poi un accordo si può trovare. Attenzione sempre al Napoli, perché è da capire. Se dovesse partire Anguissa, il Napoli potrebbe pensarci a Frattesi, se ovviamente non avrà già chiuso con il Nottingham Forest nel frattempo".
Il club nerazzurro non molla Palestra.
"L'Inter lavora su più fronti. La settimana che arriva può essere la settimana decisiva per Palestra, perché c'è molta distanza. Per quella che può essere l'offerta dell'Inter attorno ai 45 milioni, i 55 richiesti, i 50 più bonus dall'Atalanta, e perché può essere la settimana decisiva, perché può essere la settimana in cui l'Inter capisce se alzare quella che può essere l'offerta o se l'Atalanta è disposta ad abbassare un po' le pretese. Per quello può essere davvero una settimana di contatti che possono essere decisivi".
Restano vive le piste Solet e Provedel:
"Si sta lavorando con l'Udinese per Solet, c'è ancora distanza dalla richiesta dell'Udinese da 25 milioni di euro, e poi si lavora con Provedel. Con l'agente del giocatore per l'ingaggio e con la Lazio, perché il giocatore ha ancora un contratto in essere".
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