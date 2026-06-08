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calciomercato
Sky / Inter-Palestra, settimana decisiva? L’Atalanta non molla: nei prossimi giorni…
Marco Palestra continua ad essere l'obiettivo dell'Inter di Cristian Chivu. Il classe 2005 della Nazionale, reduce dal prestito al Cagliari e di proprietà dell'Atalanta, è il prescelto in casa nerazzurra per la fascia destra, dove raccoglierà l'eredità di Denzel Dumfries, in procinto di passare al Real Madrid.
Sky Sport fa il punto della situazione con le ultime novità sul fronte Inter-Palestra:
"L'Inter vuole sopratutto Palestra. Deve sostituire Dumfries e in questo momento è l'uomo per cui il club nerazzurro è pronta a fare il grande investimento da 45 milioni. Ha l'identikit perfetto di Marotta e di Oaktree: giovane, rivendibile e ha qualità perfette per Chivu.
L'Atalanta rimane sui 50 milioni più bonus: vedremo se in settimana ci sarà un avvicinamento e se verrà inserita una contropartita per Palestra, che rimane l'obiettivo individuato per il dopo Dumfries".
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