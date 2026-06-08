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Sky / Inter-Palestra, settimana decisiva? L’Atalanta non molla: nei prossimi giorni…

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In settimana potrebbe sbloccarsi la trattativa tra l'Inter e l'Atalanta per il laterale destro classe 2005: gli ultimi aggiornamenti
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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Marco Palestra continua ad essere l'obiettivo dell'Inter di Cristian Chivu. Il classe 2005 della Nazionale, reduce dal prestito al Cagliari e di proprietà dell'Atalanta, è il prescelto in casa nerazzurra per la fascia destra, dove raccoglierà l'eredità di Denzel Dumfries, in procinto di passare al Real Madrid.

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Sky Sport fa il punto della situazione con le ultime novità sul fronte Inter-Palestra:

"L'Inter vuole sopratutto Palestra. Deve sostituire Dumfries e in questo momento è l'uomo per cui il club nerazzurro è pronta a fare il grande investimento da 45 milioni. Ha l'identikit perfetto di Marotta e di Oaktree: giovane, rivendibile e ha qualità perfette per Chivu.

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L'Atalanta rimane sui 50 milioni più bonus: vedremo se in settimana ci sarà un avvicinamento e se verrà inserita una contropartita per Palestra, che rimane l'obiettivo individuato per il dopo Dumfries".

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