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Deco l'ha confermato: il Barcellona in estate ha cercato veramente Lautaro Martinez: il capitano dell'Inter ha però deciso di restare nella squadra che ama.

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Ecco com'è andata davvero tra il Toro e la dirigenza nerazzurra secondo Tancredi Palmeri: "Il retroscena che vi svelo io è che Lautaro quando c'era il Barcellona si è seduto al tavolo con la proprietà e non solo Marotta.

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E ha detto "io voglio rimanere e non ho interesse", ma voleva sentire cosa c'era dall'altra parte. Oaktree e Marotta hanno detto: "Noi non abbiamo intenzione di venderti" e questo ha sancito la situazione".