GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Non succederà nulla tra Barcellona e Inter in queste ultime ore di mercato nonostante le assurde voci dalla Spagna su un presunto scambio Dimarco-Balde.

Getty Images

Lo conferma così Fabrizio Romano: "Al momento lo United crede che Balde sia troppo costoso e la pista si sta raffreddando molto nonostante gli ottimi rapporti tra Jorge Mendes e i Red Devils. Balde è pronto a restare.

Tante domande su un potenziale scambio con l'Inter, ma non succederà nulla tra i nerazzurri e il Barcellona quest'estate. No Balde, no Dimarco, no Lautaro, no Bastoni: niente di niente. Tante domande anche su Lautaro, ma non andrà da nessuna parte".