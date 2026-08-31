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Il primo gol 'con il martello', il secondo 'con il compasso'. Hakan Calhanoglu ha segnato la rete della vittoria a Cagliari. "Il messaggio rimane uguale, indipendentemente dallo stadio, dal tipo di partita e anche dal punteggio: continuando a segnare e a esplorare la sua arte varia di tiri da fuori, il turco sembra dire al mondo Inter che è qui per restare. Che non è detto che la storia con il club si concluda a fine stagione per naturale fine del contratto: quello è lo scenario che, inizialmente, immaginavano i dirigenti, ma nuove pagine di storia sono da scrivere e tutto potrebbe cambiare. Se Hakan darà seguito a questo fulminante inizio di stagione, come non pensare di sedersi al tavolo per allungare ancora un po’ il matrimonio felice?". Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando proprio del centrocampista che ieri ha segnato il gol vittoria nella gara contro la formazione di Pisacane.

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Il giocatore quindi starebbe lavorando per il rinnovo con l'Inter. Dopo la scorsa estate, piena zeppa di voci sulla sua partenza per la Turchia, nella scorsa stagione, nell'anno del 21esimo Scudetto, il giocatore "si è completamente riconnesso alla causa nerazzurra, con l’obiettivo dichiarato di far cambiare idea alla società. È già a buon punto, la porticina di viale della Liberazione è semi-aperta e potrebbe spalancarsi presto vista la necessità di un giocatore così nella zona più calda del campo. Calha è l’uomo che trasmette il pensiero dell’allenatore e, a differenza di molti compagni in quest’alba di stagione, ha pure una maggiore confidenza con la porta: nel bombardamento cagliaritano, l’unica palla entrata in porta è stata la sua", spiega il giornale riferendosi proprio alla gara con il Cagliari.

22 gol in campionato, 15 da fuori area, davanti a lui in Europa solo Kane con 16 e Mbappé con 22 reti. Una statistica che ha fatto sorridere il turco e dire: "Sono contento". Lo sarebbe probabilmente se arrivasse anche la proposta per il rinnovo di contratto "da firmare presto o tardi".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)