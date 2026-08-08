VIDEO / Gli esuberi dell'Inter: chi li vuole, quanto costano e cosa può succedere

Se Moussa Diaby e Curtis Jones restano nomi caldi per rinforzare rispettivamente la fascia destra e il centrocampo, per quando riguarda la difesa, l’Inter potrebbe scegliere di non fare altre operazioni e restare con l’organico attualmente a disposizione di Cristian Chivu.

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A riferirlo è il Corriere dello Sport, che spiega: “A questo punto non è da escludere che l’Inter possa rimanere addirittura così, senza ulteriori operazioni”.

L’arrivo di Stones ha occupato l’ultimo slot disponibile e Pavard vuole restare.

Per il francese ci sono club interessati in Europa e in Arabia Saudita, ma lui continua a mandare segnali inequivocabili sulle sue intenzioni: “Vuole giocarsi le sue carte per restare in nerazzurro”.

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La pista Romero si è quasi raffreddata definitivamente:

“Complicato che lo scatto in avanti di Atletico Madrid e Barcellona sul ragazzo non produca nulla di concreto a stretto giro in una direzione o nell’altra”.