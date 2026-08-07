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Benjamin Pavard ha fatto chiaramente capire di voler restare all'Inter e, nonostante quanto accaduto la scorsa estate, giocarsi il posto in squadra.

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Come riferisce il Corriere dello Sport, la posizione del difensore è piuttosto netta, così come quella di Frattesi, che invece da tempo ha espresso la volontà di cambiare aria:

"A vederlo all’opera sul campo non sembra affatto un giocatore in procinto di partire. Benjamin Pavard sta facendo di tutto per provare a restare all’Inter, come dimostra anche la prestazione offerta contro il Milan nel derby d’Australia (...). Dunque rispetto a Frattesi, già desideroso da tempo di cambiare aria in attesa di trovare la destinazione giusta, la situazione personale di Pavard è ben diversa e il diretto interessato lo sta dimostrando sul campo in queste settimane di ritiro".

(Fonte: Corriere dello Sport)