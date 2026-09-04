L’esperto di mercato giudica positivamente l’ultima sessione estiva dell’ormai ex direttore sportivo nerazzurro: “Tre grandi acquisti e tutti i big confermati”
VIDEO FCIN1908 / Ausilio ha salutato l'Inter e lascia la Pinetina. Ad Appiano Marotta e Baccin
Conclusa la finestra di calciomercato estivo, è tempo di bilanci e di giudizi. Il mercato dell'Inter si è chiuso con il clamoroso colpo di scena dell'addio di Piero Ausilio, che ha salutato dopo 14 anni nel ruolo di direttore sportivo e 28 nel club nerazzurro.
Nel consueto appuntamento con il video sul suo canale Youtube, il giornalista e noto esperto di calciomercato analizza l'operato di tutti i direttori sportivo della Serie A, tra cui quello dell'ormai dirigente del club nerazzurro, promosso a pieni voti.
PEDULLÀ SU AUSILIO"Ausilio ha chiuso con i botti. Ha preso tre grandi calciatori, ha tenuto tutti quelli più importanti. Ha resistito a qualsiasi tipo di spiffero su offerte o proposte last minute per i pilastri della squadra. Gli auguro il meglio. Il voto è 8 pieno".
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