Inter-Genoa 4-0: Sucic show da regista! Il voto a Curtis Jones. Diouf e Provedel rilanciano

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Il futuro dell'Inter non sarà contraddistinto solo da giovani emergenti. Come Beppe Marotta ama ripetere, infatti, per costruire una squadra vincente è sufficiente un mix tra giovani e calciatori esperti.

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A tal proposito, secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Mario Hermoso della Roma:

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"La squadra del futuro sarà fatta non soltanto di giovani pronti a emergere, ma anche di uno zoccolo duro resistente alle intemperie e innesti in grado di rafforzare entrambe le componenti. Per questo motivo in viale della Liberazione nelle ultime settimane sembrano aver tirato fuori dall’archivio un vecchio fascicolo. Dentro ci sono le informazioni su Mario Hermoso, difensore seguito a lungo prima che finisse alla Roma, nella sessione di mercato in cui poi - anche su input della proprietà – la dirigenza nerazzurra scelse di affondare il colpo sulla scommessa. Palacios".

(Fonte: Corriere dello Sport)