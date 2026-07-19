Ivan Perisic ha inviato la sua candidatura all'Inter ed è pronto, in caso di chiamata, a tornare per la terza volta in nerazzurro

Marco Macca
Guarro e Pace episodio 10

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Ivan Perisic ha inviato la sua candidatura all'Inter ed è pronto, in caso di chiamata, a tornare per la terza volta in nerazzurro, convinto, nonostante i suoi 37 anni, di poter ancora giocare un ruolo importante in Serie A. Scrive Tuttosport:

ivan perisic ciao inter
Getty Images

"Dal canto suo però il 37enne è convinto di avere una fisicità importante e che possa ancora fare la differenza. Da titolare o subentrante, per essere pure esempio e chioccia per i più giovani".

Perisic

"Il messaggio, a chi di dovere, è già stato recapitato. Sta ora ai nerazzurri recepirlo".

Perisic

(Fonte: Tuttosport)

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