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La situazione portieri in casa Inter, a più di 4 mesi dall'addio di Yann Sommer, non sembra ancora aver trovato una stabilità definitiva. I nerazzurri hanno promosso Josep Martinez come nuovo titolare, affiancandogli un vice esperto e di sicuro affidamento come Ivan Provedel, ma le gerarchie non appaiono così cristallizzate, complici anche qualche incertezza di troppo da parte dello spagnolo. Per questo motivo non è da escludere che la dirigenza interista possa tornare a sondare il mercato per trovare un'altra soluzione in vista della prossima stagione. Un nome che potrebbe fare al caso del club di viale della Liberazione viene proposto da tuttomercatoweb.com: Alex Meret.

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Il contratto del portiere classe '97 scade a giugno, e l'ipotesi di un divorzio dal Napoli non è da escludere: il feeling con l'ambiente partenopeo non è mari realmente decollato, e il dualismo con Milinkovic-Savic potrebbe convincere l'estremo difensore friulano a cercare un'altra sfida. L'Inter, sempre molto attenta al mercato degli svincolati, potrebbe così valutare una nuova opzione a parametro zero.