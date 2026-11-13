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IL CONFRONTO

Un anno fa di questi tempi, l'Inter aveva perso tre volte in campionato. 12 mesi più tardi i nerazzurri sono usciti sconfitti dal campo una volta stagione ma si ritrovano al secondo posto. Una sorta di paradosso, soprattutto se si guardano i numeri: quest'anno sono aumentati i gol segnati da 26 a 28 e la differenza reti generale da +15 a +16. La Gazzetta dello Sport sottolinea come l'Inter di Cristian Chivu almeno in termini di numeri appare migliorata rispetto a quella della scorsa stagione conclusa con il Doblete.

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