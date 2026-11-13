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Intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin, giornalista, ha raccontato un retroscena su Cesc Fabregas e l'Inter raccontatogli dall'ex ds Piero Ausilio.

Getty Images

"Fabregas, lo ha raccontato Ausilio recentemente, anche a me personalmente, tante volte ha chiesto di andare a vedere l'Inter di Inzaghi, perché il 3-5-2 è quel tipo di calcio che gli piace molto e lo ha sempre messo in difficoltà".