Mario Giuffredi, agente di Pio Esposito e anche del fratello Sebastiano, ha parlato così a Radio Napoli Centrale dopo la doppietta in Italia-Francia dell'attaccante dell'Inter. “Futuro di Pio? Il futuro di Pio è all’Inter, senza dubbio. Pio è un ragazzo cresciuto all’Inter, sta benissimo. Il club gli ha mostrato sempre grande attaccamento, grande riconoscenza, non si sono mai tirati indietro. Il futuro di Pio sarà all’Inter.

Sebastiano è arrivato in estate al Sassuolo e si trova benissimo, non stiamo a pensare al mercato in questo momento. Tutti e due stanno bene dove stanno. Pio all’Inter ci starà per tanti anni. Seba vediamo se sarà meritevole di alzare ancora il livello, io credo sia da top 5/6 squadre in Italia.

Le chiamate di De Laurentiis quando Pio era allo Spezia? Vero, il presidente del Napoli si è sempre interessato a Pio ma anche a Sebastiano. Poi a volte non ci sono condizioni per fare le cose. Pio sta bene all’Inter, è la sua seconda pelle, ci è cresciuto. Devo essere onesto, il presidente è stato il primo a interessarsi a tutti e due.

Pio sulle orme di Meazza? Viviamo tutto con grande serenità ed equilibrio, la sera bisogna andare a dormire pensando che la mattina finisca tutto. Questo concetto non ci permette di cullarci su queste cose. Il calcio è lo sport più bello e crudo del mondo, dalla mattina alla sera può sempre finire tutto".