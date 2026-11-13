E' davvero possibile un approdo di Endrick all'Inter? Del brasiliano ne ha parlato anche Alfio Musmarra nel suo ultimo video YouTube
L'Ital-Inter fa l'impresa, fegati esplodono. Mancio, assist a Chivu? Frattesi emoziona
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
E' davvero possibile un approdo di Endrick all'Inter (leggi qui le dichiarazioni di Riccardo Trevisani in merito)? Del brasiliano ne ha parlato anche Alfio Musmarra nel suo ultimo video YouTube.
Ecco le sue parole: "Ma magari, se la quinta punta fosse lui io sarei chiaramente non felice, di più. Detto questo, dall'Inter a me avevano fatto sapere che non avevano intenzione di muoversi sul fronte attaccante. Magari bluffano, può anche essere".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Ag Esposito: "Pio resterà all'Inter per anni, c'è attaccamento! Quando ha chiamato il Napoli..."
Ultima ora
L'Inter di oggi supera quella dello scorso anno? Un solo rammarico, ma c'è una spiegazione
Ultima ora
Inter, Biasin rivela: "Ausilio personalmente mi ha raccontato che Fabregas..."
Mercato Inter
Endrick, Trevisani fa sognare gli interisti: “Interessa. Anzi tenete presente che…”
Commenti
I commenti sono momentaneamente disabilitati. Torna a trovarci più tardi per dire la tua.