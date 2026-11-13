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E' davvero possibile un approdo di Endrick all'Inter (leggi qui le dichiarazioni di Riccardo Trevisani in merito)? Del brasiliano ne ha parlato anche Alfio Musmarra nel suo ultimo video YouTube.

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Ecco le sue parole: "Ma magari, se la quinta punta fosse lui io sarei chiaramente non felice, di più. Detto questo, dall'Inter a me avevano fatto sapere che non avevano intenzione di muoversi sul fronte attaccante. Magari bluffano, può anche essere".