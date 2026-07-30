Piazzato il colpo Stones, l'Inter ora potrebbe puntare a un obiettivo a centrocampo.
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L'Inter ha accelerato per alcune trattative di rinnovo. Ufficiale il prolungamento di Bisseck, in via di definizione quello di Pio Esposito. Piazzato il colpo Stones, l'Inter ora potrebbe puntare a un obiettivo a centrocampo.
Come sottolinea il Quotidiano Sportivo, "In mediana, con Davide Frattesi sempre in uscita, resta aperta la pista che porta a Curtis Jones del Liverpool, in scadenza tra un anno: il tecnico dei Reds Andoni Iraola sembra voler puntare sul 25enne che, da parte sua, continua invece ad aspettare l'Inter".
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