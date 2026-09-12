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L'Inter guarda avanti, dopo l'addio di Piero Ausilio e l'avvento di Dario Baccin come nuovo direttore sportivo. I dirigenti nerazzurri stanno infatti sondando il terreno alla ricerca di talenti per il futuro. Uno di questi, secondo Ceccarini, è Samuele Inacio del Borussia Dortmund:

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"Il lavoro di Carnevali e Massara è già rivolto a come rafforzare l’organico anche con elementi di prospettiva. Un progetto tra l’altro che sta mettendo a punto anche l’Inter. E qui occhio ad un primo interessante incrocio di mercato su un giocatore che in Bundesliga si è già fatto notare ed è considerato uno dei migliori talenti della sua generazione".

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"La Juventus da un po’ di tempo a questa parte ha infatti messo nel mirino Samuele Inacio, classe 2008, figlio di Inacio Pià, che attualmente gioca nel Borussia Dortmund. Jolly offensivo, ha un contratto fino al 2029 ma i bianconeri hanno cominciato ad alzare il pressing".

(Fonte: TMW)