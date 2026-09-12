A pochi giorni dal suo addio come direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio è già pronto a rimettersi in pista nei prossimi mesi in un nuovo club
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A pochi giorni dal suo addio come direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio è già pronto a rimettersi in pista nei prossimi mesi in un nuovo club.
A raccontarlo è Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: "Di Piero Ausilio e del Tottenham ne abbiamo già parlato: il dirigente è pronto per una nuova avventura e da quello che ci risulta la trattativa tra le parti è molto avanzata.
Le parti proseguono e da qui a Natale ci aspettiamo una svolta importante. I dialoghi sono positivi e avanzati".
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