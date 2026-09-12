Pericolo sventato per i tifosi dell'Inter: Brozovic, dopo essere stato accostato a Juventus e Fiorentina dopo lo svincolo dall'Al Nassr, non tornerà in Serie A
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Pericolo sventato per i tifosi dell'Inter: Marcelo Brozovic, dopo essere stato accostato a Juventus e Fiorentina dopo lo svincolo dall'Al Nassr, non tornerà in Serie A.
Come riporta Fabrizio Romano, infatti, il centrocampista croato è vicinissimo ad una nuova avventura in Arabia, stavolta all'Al Sadd: l'operazione si chiuderà attorno ai 6 milioni di euro.
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