Pericolo sventato per i tifosi dell'Inter: Brozovic, dopo essere stato accostato a Juventus e Fiorentina dopo lo svincolo dall'Al Nassr, non tornerà in Serie A

Marco Astori
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VIDEO / Pioli: "Brozovic? Sempre pensato fosse un grande calciatore. Matto come un cavallo"

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Pericolo sventato per i tifosi dell'Inter: Marcelo Brozovic, dopo essere stato accostato a Juventus e Fiorentina dopo lo svincolo dall'Al Nassr, non tornerà in Serie A.

Brozovic esulta

Come riporta Fabrizio Romano, infatti, il centrocampista croato è vicinissimo ad una nuova avventura in Arabia, stavolta all'Al Sadd: l'operazione si chiuderà attorno ai 6 milioni di euro.

Brozovic

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