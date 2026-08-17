Queste ultime due settimane di mercato potrebbero regalare ancora delle sorprese in casa Inter: gli aggiornamenti
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Queste ultime due settimane di mercato potrebbero regalare ancora delle sorprese in casa Inter. Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, le mosse in entrata dei nerazzurri potrebbero non fermarsi a Curtis Jones. Chivu, infatti, non disdegnerebbe un ulteriore innesto offensivo:
"Chivu non disdegnerebbe un ulteriore innesto, un giocatore offensivo, abile nel saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Capace, anche, di adattarsi come atipico esterno a tutta fascia per un’Inter di assalto in determinati momenti. Come potevano essere Lookman o i sogni Nico Williams o Nico Paz. O, per tornare agli ultimi mesi, Diaby, Fofana e Nico Gonzalez".
"Tutti giocatori dai costi però più o meno alti e non è detto che l’Inter possa avere i fondi per arrivarci. Di sicuro, però, per prenderne uno - anche in prestito - servirà cedere".
(Fonte: Tuttosport)
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