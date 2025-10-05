Lo svizzero è diventato una presenza fissa per Chivu, tanti minuti anche per Sucic e gli attaccanti sono un'opzione da sfruttare

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 21:32)

"Voglio dei giocatori che entrino in campo con responsabilità ma senza dimenticare che devono divertirsi e avere piacere in quello che fanno. A me non importa chi segna ma chi fa assist, chi si sacrifica, chi capisce i momenti, che si alzi l’asticella per portare a casa il risultato. E non dico la formazione se non tre ore della partita perché tutti devono restare sul pezzo".

Il gioco del turnover e delle scelte spiegato da Cristian Chivu nel momento in cui si sta prendendo effettivamente l'Inter.

"Potrei dirla anche prima la formazione, ma mischio sempre le carte per sensabilizzare tutti e farli sentire importanti. Mi piace se sono incazzati, nessuno deve essere a suo agio e tutti devono farsi trovare pronti", ha anche aggiunto l'allenatore nerazzurro.

Il tecnico dell'Inter sta cercando di dare spazio a tutti, ha una panchina che riesce a garantire qualche certezza in più rispetto al passato, specie là davanti, e sta anche facendo in modo di dare spazio ai nuovi arrivati che si stanno integrando nella squadra nerazzurra al meglio. I giocatori arrivati nell'ultimo mercato stanno dando il loro contributo alla causa nerazzurra. Akanji, che aveva provato con la Cremonese a segnare ma era finito in fuorigioco sulla punizione tirata da Dimarco, ha collezionato in totale 473 minuti. Un impiego costante per il giocatore arrivato dal City nell'ultimo giorno di mercato quando Pavard è stato ceduto all'OM.

Ha fatto un'ottima impressione ma deve ancora confermarsi Petar Sucic, il giocatore arrivato dalla Croazia, dalla Dinamo Zagabria, che ha collezionato finora 358 minuti (5 presenze in Serie A e due in Champions) e due assist in campionato contro il Torino e il Sassuolo, quando ha giocato per novanta minuti.

Sono 267 i minuti giocati invece da Pio Esposito: il giovane attaccante italiano ha saltato la prima gara del campionato per una somma di gialli che si era portato dietro dalla Serie B. Ha esordito in Serie A contro l'Udinese e poi in Champions, da titolare, contro l'Ajax. Il gol, unico per ora, lo ha trovato nella partita contro il Cagliari del fratello Sebastiano.

Il nuovo attacco nerazzurro ha anche un'altra freccia: Bonny. Sono 158 i minuti per l'attaccante che ieri contro la Cremonese ha giocato la prima da titolare in Serie A e ha risposto benissimo candidadosi ad un minutaggio superiore a quello che finora gli è stato concesso. Ha giocato dal primo minuto per sostituire Thuram, è stato il migliore in campo della partita con tre assist e 1 gol. Aveva segnato anche con il Torino e quindi sono due i gol segnati finora dal francese.

I meno impiegati e convincenti A destra Luis Henrique - arrivato per dare una mano a Dumfries e Darmian sulla destra - ha collezionato finora 138 minuti, 4 presenze in campionato per lui: due volte è rimasto in panchina, in tre gare è subentrato e in una ha giocato da titolare, contro il Cagliari.

Poco spazio invece per Andy Diouf che ha trovato solo 26 minuti: una presenza con il Torino, nella prima di campionato, e l'altra contro la Cremonese. Sua la palla persa a centrocampo che ha innescato la rete degli avversari sul 4-o (la partita è finita 4-1, ha segnato Bonazzoli). "Era un po' timidino all'inizio. Si sta integrando, ma ha bisogno di tempo", ha detto Chivu. L'ex Lens dovrà fare in modo di trovare presto le sue chance e sfruttarle al meglio come hanno fatto i suoi nuovi compagni.

Il totale:

Manuel Akanji: 473 minuti;

Petar Sucic: 358 minuti e 2 assist;

Pio Esposito: 267 minuti e 1 gol;

Bonny: 158 minuti, 2 gol e 3 assist;

Luis Henrique: 138 minuti;

Andy Diouf: 26 minuti;