Il rientro di Lautaro Martinez si avvicina, ma servirà ancora un po' di pazienza prima di rivedere il capitano dell'Inter nelle migliori condizioni. L'attaccante argentino sta proseguendo il percorso di recupero dall'infortunio muscolare e ha nel mirino la trasferta contro l'Atalanta, in programma domenica 22 novembre.

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Secondo quanto raccolto da FCInter1908.it, Lautaro inizierà a lavorare con il resto del gruppo soltanto tre o quattro giorni prima della partita di Bergamo. Una tempistica che lascia inevitabilmente qualche interrogativo sulla sua condizione atletica.

Il Toro, infatti, è fermo da diverse settimane e non potrà certamente essere al 100% al momento del rientro. Anche qualora dovesse essere a disposizione di Cristian Chivu per la sfida contro l'Atalanta, sarà difficile immaginarlo con 90 minuti nelle gambe.

L'obiettivo è dunque recuperare il capitano senza forzare i tempi, valutandone le condizioni in base alle risposte che arriveranno dagli allenamenti con i compagni. Il ritorno in gruppo sarà un passaggio importante, ma non coinciderà automaticamente con il pieno recupero della forma.

Fonte: FCINTER1908.IT