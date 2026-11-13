In casa Inter sono giorni di riflessioni. Col mercato invernale che si avvicina, i dirigenti nerazzurri studiano come intervenire per migliorare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Nei giorni scorsi si è parlato molto dell'eventualità di inserire una quinta punta in rosa, ma, come riporta il Corriere dello Sport, in casa nerazzurra sono piuttosto convinti di avere a disposizione le risorse necessarie per competere ad alti livelli su tutti i fronti fino al termine dell’annata. "Quella appena attraversata, secondo la dirigenza nerazzurra, è soltanto una curva a gomito della stagione, in cui gli imprevisti si sono beffardamente sovrapposti, costringendo Chivu a spremere più di tutti Marcus Thuram".

"C’è un altro fronte però che effettivamente potrebbe spingere l’Inter a valutare un investimento nel mercato di riparazione. Si tratta della difesa, dove John Stones è già reduce da un lungo infortunio, sulla falsariga di quanto accaduto negli ultimi anni. Le prossime settimane serviranno a capire quali garanzie riuscirà a dare l’ex Manchester City, prima di sondare eventualmente nuovi profili da poter inserire in corso d’opera. Anche perché, al netto delle condizioni di Stones, l’impressione è che manchi qualcosa nella retroguardia nerazzurra in termini di caratteristiche dopo gli addii di De Vrij e Acerbi".

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"A livello di liste non ci sono particolari ostacoli da superare, in Serie A come in Champions League, ma va da sé che eventuali cessioni di esuberi possano nel caso agevolare anche operazioni in entrata. In tal senso rimane piena disponibilità da parte dell’Inter ad ascoltare offerte per esempio su Luis Henrique, già tra i possibili partenti in estate".

(Corriere dello Sport)