Da Frattesi e Asllani fino a Massolin, Akinsanmiro e Palacios: ecco come stanno andando i giocatori che l'Inter ha ceduto in prestito

Matteo Pifferi
Topalovic

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Giovani di prospettiva ma non solo: l'Inter ha ceduto 16 giocatori in prestito (con formule diverse) e dopo più di tre mesi di campionato è possibile fare un primo bilancio su come stanno andando.

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