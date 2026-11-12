Da Frattesi e Asllani fino a Massolin, Akinsanmiro e Palacios: ecco come stanno andando i giocatori che l'Inter ha ceduto in prestito
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Giovani di prospettiva ma non solo: l'Inter ha ceduto 16 giocatori in prestito (con formule diverse) e dopo più di tre mesi di campionato è possibile fare un primo bilancio su come stanno andando.
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