1 di 13 Prossima scheda 1 di 13

PRESTITI INTER

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Giovani di prospettiva ma non solo: l'Inter ha ceduto 16 giocatori in prestito (con formule diverse) e dopo più di tre mesi di campionato è possibile fare un primo bilancio su come stanno andando.

1 di 13 Prossima scheda 1 di 13