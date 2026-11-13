1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

BEPPE BERGOMI

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi fa un bilancio della Serie A dopo le prime undici giornate. Una classifica che a tratti regala sorprese ma "occhio perché tutto può cambiare e le competizioni europee possono decidere il destino di alcune squadre", è il monito dell'ex difensore nerazzurro. "Ora vediamo diverse squadre vicinissime ma questi gruppetti si sgraneranno e le Coppe ci diranno tanto. Giocare la Champions porta via troppe energie, in Europa League invece si può fare un po’ più di turnover". Problemi, questi, che la Lazio di Gattuso non si pone: "Il suo più grande merito è stato valorizzare giocatori come Noslin, Nuno Tavares, Frattesi, Isaksen, Zaccagni, Belahyane. E anche Floriani Mussolini si può dire che sia un terzino moderno. La Lazio tutta gioca un calcio moderno. Ci sono tutti gli ingredienti affinché possa restare in alto".

Può aprire un ciclo?

Sarebbe in questo momento l’avversario più scomodo per l’Inter? È proprio contro i biancocelesti che il 22 dicembre Chivu si giocherà il primo trofeo della stagione, la Supercoppa.

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

1 BEPPE BERGOMI 2 L'INTER 3 MILAN, JUVE E LE ALTRE

«Difficile a dirsi anche perché è complicato che Lotito tenga tutti i giocatori che fanno bene. Però questa Lazio ha buona gamba e buone idee».«Sarà una gran partita, nulla è scontato. Non vedo un favorito».