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RINNOVI PER QUATTRO

Da settimane l'Inter è al lavoro per rinnovare i contratti di alcuni big. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il primo faldone, quello dei prolungamenti praticamente fatti oppure “caldi”, riguarda Carlos Augusto e Hakan Calhanoglu; nel secondo dossier invece compaiono i nomi di Marcus Thuram e Federico Dimarco. "L’Inter con i rinnovi è sempre più orientata ad applicare una “politica dei bonus”, premi a carattere crescente all’interno dei singoli stipendi. E diventerà una questione sempre più decisiva per arrivare alle varie strette di mano definitive ma anche sempre più volta al premiare il merito. Più si gioca, si segna e/o si fanno assist, più si guadagna.Ormai lo sanno tutti, anche chi è prossimo alla firma", si legge sul quotidiano che entra nel dettaglio".

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