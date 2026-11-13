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GAZZETTA DELLO SPORT

Nella bella e convincente vittoria dell'Italia contro la Francia, hanno ben figurato gli interisti in campo. In particolare Esposito è stato protagonista assoluto con una doppietta, tanto che per la Gazzetta dello Sport, Pio è stato il migliore in campo (voto 8): "Vedi Pio e leggi Harry Kane: i due gol c’entrano, i movimenti a far perdere tracce e bussola a chiunque anche. Totale".

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7 per Nicolò Barella: "Si mette la maschera del trascinatore, almeno così interpreta il duello fin dal primissimo tocco: trascina senza rubare l’occhio, ma con l’esempio". 7 anche per Alessandro Bastoni: "Sensibile al pericolo e il pericolo non manca, anzi: peccato per il giallo che gli toglie dall’agenda il viaggio a Bruxelles, domenica. Si poteva evitare". 7 per Federico Dimarco: "Assist per Frattesi, e fin qui ci può stare. Assist al primo tocco: segno che vuole riprendersi il posto che aveva in azzurro. Da copertina".

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