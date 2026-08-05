GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones

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Non solo Moussa Diaby. Nelle ultime ore c'è un nome che è stato accostato all'Inter per la fascia ed è quello di Nico Gonzalez. Dopo una stagione in prestito all'Atletico Madrid, l'argentino è tornato alla Juve in attesa di capire quale sarà il suo futuro.

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Secondo quanto riporta Repubblica, "Nico Gonzalez è destinato a raggiungere Lautaro all'Inter: nell'operazione può entrare Frattesi". Il centrocampista non rientra nei piani del club nerazzurro e un suo addio è sempre più probabile, anche perché Chivu ha chiesto espressamente Curtis Jones e per arrivare all'inglese serve fare spazio.