Non solo la difesa. L'Inter lavora anche per rinforzare e sistemare il centrocampo di Chivu che chiede di avere sette centrocampisti come FCINTER1908.IT vi ha raccontato anche ieri. L'allenatore ha chiesto un rinforzo anche in mezzo: servirà attendere sviluppi per il mercato in uscita.

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Da quello si capirà se ci saranno i margini per arrivare a Curtis Jones che resta l'oggetto del desiderio dell'allenatore.

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"Nel reparto di centrocampo, che nelle intenzioni sarà composto da sette elementi, ci sarà spazio per Aleksandar Stankovic, coccolato da tutti in ritiro. Si cercherà invece una sistemazione per Asllani, Frattesi e molto probabilmente anche per Massolin. L'impressione sull’ex Modena è che sia dotato di una tecnica importante e che il lavoro in ritiro possa anche portarlo ad alzare i giri nel motore. Ma per la giusta continuità sarà forse meglio cercare una soluzione in prestito", spiega Vitiello anche sul Corriere dello Sport.

(Fonte: Corriere dello Sport)