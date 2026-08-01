L'aggiornamento sul sostituto di Denzel Dumfries che ancora non è arrivato dal mercato dal quotidiano in edicola stamattina
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L'Inter deve sistemare ancora alcuni tasselli all'interno di questo mercato. Non è un mistero che i nerazzurri stiano valutando ancora un difensore, un centrocampista, ma soprattutto un esterno destro, considerando l'addio di Dumfries. Chi prenderà il posto dell'olandese? Riflette su questo il Corriere dello Sport in edicola stamattina:
"Quindi il laterale destro, vale a dire ciò che sicuramente manca in questo momento. Le valutazioni a tal proposito sono ancora in corso. Anche per quanto riguarda le caratteristiche che dovrà avere il nuovo innesto: meglio puntare su un elemento offensivo, capace di saltare l’uomo, prezioso soprattutto in campionato, dovendo affrontare quasi sempre difese chiuse, oppure meglio privilegiare un profilo solido anche dal punto di vista difensivo, prezioso per la Champions, dove gli avversari sono di livello superiore?".
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