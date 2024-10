Inter, ringiovanimento pronto in difesa: in lista questo profilo da 15 milioni

Sia Francesco Acerbi che Stefan De Vrij sono in scadenza con l’Inter al 30 giugno 2025: c'è questo nome da 15 milioni in lista per la difesa

Sia Francesco Acerbi che Stefan De Vrij sono in scadenza con l’Inter al 30 giugno 2025 ( qui le parole del loro agente ). La dirigenza nerazzurra si sta guardando attorno per rinforzare la difesa e calciomercato.com si sofferma un nome in particolare per il reparto arretrato.

“Una delle piste che la società meneghina potrebbe decidere di percorrere porta a Jaka Bijol, difensore sloveno classe ’99 e vice-capitano dell’Udinese, che già in altre occasioni era entrato nei radar interisti. Tra i fattori che potrebbero spingere la dirigenza nerazzurra ad affondare il colpo per il difensore originario di Vuzenica c’è sicuramente la già citata questione legata a uno "svecchiamento" della rosa, che in più di un’occasione è stata considerata essere una delle componenti che hanno contribuito al ‘non perfetto’ rendimento difensivo della retroguardia interista in questo avvio di campionato, oltre all’aspetto economico: il club friulano infatti ha fissato il prezzo del proprio giocatore intorno ai 15 milioni di euro, cifra che sarebbe appetibile per la società con sede in Corso Vittorio Emanuele II. Oltretutto non bisogna dimenticare anche l'aspetto tecnico-tattico, per cui Bijol è già abituato a fare il centrale in una difesa a tre.