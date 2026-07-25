VIDEO / Inter, ad Appiano lavorano Calhanoglu, Sucic e Bonny: primo giorno di preparazione

Un segnale importante. Un doppio rinnovo per blindare i pilastri già del presente e del futuro. L’Inter si appresta a mettere nero su bianco i prolungamenti degli accordi con Yann Bisseck e Pio Esposito.

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Come riferisce La Gazzetta dello Sport, oltre al difensore tedesco anche l’attaccante classe 2005 firmerà un nuovo contratto di cinque anni.

“Un modo per spegnere sirene e voci di mercato, confermare la fiducia della società nei due interisti e prolungare due contratti che, in realtà, sarebbero stati comunque lontani dalle scadenze: quello del difensore tedesco nel 2029, quello dell'attaccante azzurro addirittura nel 2030”.

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Il prolungamento prevede anche l’aumento dello stipendio:

“Per entrambi è previsto un ritocco dell'ingaggio verso l'alto, così l'Inter risolve un paio di questioni presenti sul tavolo da qualche settimana e può modellare il futuro anche su Bisseck ed Esposito”.