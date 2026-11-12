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Pio Esposito è sempre più il volto di questa Nazionale. L'attaccante dell'Inter, dopo la doppietta segnata in Italia-Francia, si è presentato ai microfoni di Rai Sport: "9 gol in 14 presenze fanno spavento? Spavento no, mi fanno molto contento perchè questa è una maglia veramente molto importante, quella con cui giochiamo tutti da piccoli quando iniziamo a tirare due calci a un pallone. È il sogno di tutti, è sempre un onore indossarla, bisogna sempre riconquistarsela. Sono contento che sto e stiamo facendo bene".

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"Le lacrime dopo il rigore? Diciamo che c'era anche una responsabilità in più, oltre a chiudere la partita: far dimenticare l'errore di mio fratello, quando ho visto che ha sbagliato è stata tosta per lui, ma anche per me. Sono contento anche per lui. Chi doveva calciare il primo? In realtà sul foglio c'eravamo tutti e due. Seba è quello con più gol realizzati su rigore in tutta la squadra, sa calciarli, poi può sbagliare chiunque, è andata così e il secondo l'ho tirato io. Il peso di Zenica? Sicuramente quando sono andato sul dischetto l'ultimo ricordo non poteva che essere quello, però non potevo nascondermi per tutta la vita per un errore. I rigori si calciano, si sbagliano: bisogna prenderesi il coraggio di tirarli".

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"Stiamo lavorando con calma, da quando è arrivato il mister abbiamo fatto la prima con il Belgio in cui eravamo un po' in rodaggio. Dalla seconda in poi abbiamo iniziato a fare buone cose. Siamo un gruppo giovane, pieno di entusiasmo, un giusto mix con gli esperti che sono molto importanti. Ci vuole tempo, ma bisogna continuare con questo entusiasmo".