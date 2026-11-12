Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Italia-Francia 3-1 di Nations League, Davide Frattesi ha parlato così post partita:

"Mi son venuti i brividi perché in quella porta ho segnato un gol che mi ha segnato, ho dato uno sguardo al cancello ma credo l'abbiano dimezzato, non so che fine abbia fatto la seconda parte del cancello perché la devono tirare fuori perché la voglio a casa. Col Dima ci conosciamo, dovevo solo mettermi lì perché ero sicuro che sarebbe arrivata in quel punto, una palla incredibile"

Cosa ha cambiato in voi Mancini?

"La Francia individualmente è molto più forte di noi ma non abbiamo giocatori scarsi come vogliono far passare, è una questione mentale, il mister è stato bravo a ridarci leggerezza, una visione diversa delle cose"

Pio Esposito?

"Sta cambiando come giocatore ma non come persona. Gliel'ho detto: se cambia come persona gli metto le mani addosso (ride, ndr). La sua forza è di essere rimasto il ragazzo che ci siamo trovati al Mondiale per Club con l'Inter, gliel'ho sempre detto: se perde l'umiltà perde il 50% di quello che lui è, sono contento che abbiamo trovato il punto di riferimento che c'è mancato anche se Kean è stato sempre uno tra i migliori quando ha giocato"