Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport a San Siro per Italia-Francia, ha chiarito il giallo sull'ammonizione di Alessandro Bastoni. Alla fine si tratta di un errore dell'UEFA.

Getty Images

Ecco le parole di Di Stefano: "Dallo stadio sembrava chiaro che fosse Frattesi ad essere ammonito ma nel maxi-schermo c'era scritto il nome di Bastoni.

Il dubbio è venuto anche alla Federazione che ha spedito l'uomo degli arbitri per avere un chiarimento con il quarto uomo, pochissimi istanti fa è arrivato un delegato della nostra nazionale che, a fine conferenza, ha confermato che l'UEFA aveva fatto un errore, l'ammonito è Davide Frattesi e quindi recuperiamo Bastoni in vista della partita di domenica"