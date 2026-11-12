Vittoria clamorosa degli azzurri al Meazza contro la nazionale di Zidane: le pagelle dell’inviato di Fcinter1908.it

Daniele Vitiello
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VIDEO / Italia, Mancini: "Barella ottimo col Como ma non mi farò condizionare da..."

Difesa

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VIDEO FCIN1908 / Zidane: "Diouf terzino? Sappiamo che all'Inter fa un altro ruolo ma..."

Donnarumma 5,5 Olise deve impegnarsi molto meno dell’andata per per sbloccare la gara: gli basta approfittare del clamoroso errore con i piedi del capitano azzurro dopo dieci minuti. Per poco non concede il bis dell’orrore nel secondo tempo. Per una volta è la squadra a trascinare lui.

Kayode 7Di fronte ha anche lui uno dei migliori esterni d’Europa ma conferma di essere non solo un giocatore in grado di attaccare l’altra metà campo.

Scalvini 7L’intesa con Bastoni funziona alla grande anche contro un’avversaria magari rimaneggiata ma comunque fortissima.

Bastoni 7,5Altra prestazione solida al centro della difesa con relativo biglietto spedito direttamente a Cristian Chivu. Inizia ad avere grande senso anche lì.

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Calafiori 7 Titolare nonostante il ritorno a disposizione di Federico Dimarco, a dimostrazione di quanto Mancini creda in lui. Galoppa a sinistra con grande padronanza e tiene al guinzaglio Olise.

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