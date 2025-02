Oggi l'Inter Primavera ha ottenuto una grande vittoria nei playoff di Youth League contro il Lille . 3-1 per i nerazzurri che staccano il pass per gli ottavi di finale della manifestazione.

Tra i protagonisti principali del match, Matteo Spinaccè, giovane talento classe 2006, autore di una doppietta, un gol dei quali arrivato con un colpo di tacco. Per Spinaccé sono 7 i gol in campionato e 4 in Europa.