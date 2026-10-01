Esiste un'Inter con Calhanoglu e un'altra senza. Quando il turco è in campo la differenza si sente, eccome. Non è una teoria campata per aria, è una teoria che ha fondamenta ben radicate. Ci sono diverse partite, soprattutto della passata stagione, in cui la presenza o assenza di Calha hanno deciso l'andamento di alcune partite. Viene in mente il 5-2 alla Roma, considerata la partita scudetto dello scorso anno, in cui il super gol dai 30 metri nei minuti di recupero del primo tempo, ha cambiato radicalmente la gara. Adesso il dilemma riguarda il futuro del giocatore che ha un contratto in scadenza nel 2027. L'unico dubbio del club nerazzurro riguarda le condizioni fisiche.

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RINNOVO

"Il turco ha creato una certa dipendenza in questi anni, ha imposto la sua regia razionale e non è detto che non possa farlo anche in futuro. Il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2027 non è un tabù, anzi c’è una buona predisposizione d’animo di tutte le parti, ma saranno le condizioni fisiche del turco a dettare l’agenda: le cicatrici passate si sentono, il fisico è un po’ logoro, considerando i sei infortuni della stagione passata e il nuovo stop in questa", si legge sulla

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STANKOVIC

"Così, senza la certezza di una completa efficienza, non ci sarà rilancio su Hakan, al contrario si aprirebbero le porte per un acquisto. Da anni si immagina di inserire un centrocampista fisico e i 185 cm di questo 20enne di belle speranze in campo si sentono. Certo, nella rosa di Chivu abita anche Aleksandar Stankovic, che ha un anno in più del collega italiano e maggiore esperienza internazionale: per lui sono stati rifiutati 40 milioni tondi, ma finora il figlio di Deki non ha avuto la minima chance di incidere, quindi anche sul suo futuro pende un maxi punto interrogativo".

(Gazzetta dello Sport)