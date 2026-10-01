Diversi giocatori dell'Inter hanno il contratto in scadenza nel 2028, tra di loro c'è Carlos Augusto. Il brasiliano è ritenuto un elemento importantissimo per il club e soprattutto per Cristian Chivu che può avvalersi della duttilità del giocatore. Come riporta la Gazzetta dello Sport, presto ci sarà un incontro tra il club nerazzurro e l'entourage del giocatore per discutere del rinnovo.

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"Chivu lo vede «braccetto a sinistra» ma all’occorrenza scala pure qualche metro più su. Ed è in questa duttilità e dedizione totale alla causa, a prescindere dal ruolo, che risiede il desiderio di rinnovo del brasiliano. Sarebbe come un sigillo per certificare il suo peso specifico, pur non essendo un titolare".

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"Quando viene chiamato in causa è difficile trovarlo impreparato. L’alba di questa stagione lo ha ribadito: subentrato in Champions ha segnato l’unico gol interista al Bernabeu, entrato a gara in corso col Napoli ha realizzato uno degli assist della rimonta, titolare con l’Udinese ha segnato il primo gol che ha aperto alla rimonta dopo i due schiaffi friulani. Più chiaro di così".

(Gazzetta dello Sport)