Getty Images

L'Argentina ha travolto la Bolivia per 4-0 allo stadio Mario Alberto Kempes di Córdob. Lautaro Martínez ha aperto le marcature con una prodezza , piazzando la palla perfettamente nell'angolino e non lasciando scampo a Guillermo Viscara. Il Toro ha raggiunto quota 41 gol in 85 partite, piazzandosi a un solo gol da Sergio Agüero, terzo miglior marcatore di sempre dell'Argentina. Al termine della gara, il nerazzurro ha parlato dell'addio di Leo Messi all'Albiceleste.

Getty Images

"È sempre una sensazione fantastica indossare questa maglia. È un processo nuovo, che si ripete anche oggi, e l'esperienza di chi, come me, ha già giocato ai Mondiali sarà d'aiuto. Ci siamo ritrovati dopo i Mondiali e l'energia è rimasta la stessa. La partita di martedì sarà sicuramente molto emozionante, molto speciale e importante . Speriamo di non piangere troppo".

(ESPN)