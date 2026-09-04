Dopo l'addio di Piero Ausilio, Dario Baccin, per anni braccio destro dell'ex ds nerazzurro, è stato nominato Chief Sport Officer del club nerazzurro. Baccin è chiamato subito a sbrogliare qualche matassa, una porta al rinnovo di Federico Dimarco. Come sottolinea Tuttosport, per il rinnovo dell'esterno l’Inter dovrà mettere sul piatto almeno 5 milioni più bonus per portare il terzino nell’Olimpo dei giocatori nerazzurri.

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"Dimarco non sarà l'unico dossier sulla scrivania di Baccin. Sono diversi i giocatori di Chivu con cui bisognerà affrontare il tema rinnovo. Fra questi Carlos Augusto, trattenuto in estate quando il brasiliano aveva ricevuto sondaggi dalla Roma, con la promessa non solo di avere lo spazio che si aspettava, ma anche un adeguamento per quanto fatto da quando è arrivato nel 2024 e firmò fino al 2028: per lui prolungamento e aumento (oggi prende 2.2)".

"Anche Bastoni, sondato in estate dalle big spagnole, ha fatto pervenire al club la volontà di rimanere e rinnovare l'accordo in scadenza nel 2028. Tema più delicato, Calhanoglu. Il regista da due estati finisce nel mirino dei top club turchi e il suo contratto è in scadenza nel 2027. In una recente intervista ha spiegato di trovarsi bene a Milano e che il suo futuro non dipende solo da lui, ma dalla società («non c’è stato alcun contatto per il rinnovo, vedremo cosa succederà»)".

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"Calha" è reduce da due stagioni ottime ma con diversi problemi muscolari. A febbraio compirà 33 anni, l'eventuale rinnovo sarebbe a vita. Anche per la centralità del turco nel gioco, l'Inter si è presa tempo per capire come agire, però non potrà aspettare a lungo. Di sicuro, in caso di offerta, Calhanoglu dovrà accettare un probabile taglio all'ingaggio da 6.5 milioni. In attesa di capire se Oaktree e Marotta sceglieranno di inserire nell'organigramma un "Head of football", Baccin avrà subito diverse sfide da affrontare: blindare i big e dimostrare di essere l'uomo giusto al posto giusto".

(Tuttosport)