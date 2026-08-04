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Federico Dimarco ha un contratto con l'Inter in scadenza il 30 giugno 2027. Al momento non ha ancora trovato un accordo con il club nerazzurro per prolungare l'intesa: lavori in corso tra le parti.

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In diretta sul canale YouTube di Fantacalcio.it, Fabrizio Romano ha svelato: "Anche il rinnovo di contratto è una possibilità per Federico Dimarco nelle prossime settimane. E nel precampionato l'ho visto molto in forma io".