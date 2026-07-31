VIDEO FCIN1908 / Inter, Stones ha firmato il contratto: l'uscita dalla sede di viale della Liberazione

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"Apprezzo l’accoglienza, sono entusiasta di essere qui, ci vediamo presto". Sono state queste le prime parole di John Stones appena arrivato a Milano. Il difensore nella giornata di ieri ha completato l'iter delle visite mediche prima di apporre la sua firma sul contratto che lo legherà all'Inter per almeno due stagioni.

L'arrivo del difensore inglese, però, non chiude le porte a Cristian Romero. Come sottolinea il Corriere della Sera, il club nerazzurro non rinuncia al sogno di arrivare all'argentino. Per il quotidiano se ne riparla a fine agosto.

(Corriere della Sera)