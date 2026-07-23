In un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato così il mercato dell'Inter, attualmente in standby
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Intervenuto in un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato così il mercato dell'Inter, attualmente in standby.
"L'Inter dal punto di vista della diplomazia e comunicazione gioca col fatto di avere lo scudetto sul petto, e quindi una posizione di vantaggio rispetto al sesto posto della Juve, però sta facendo passare un mercato normale quando normale non lo è. Spence, Romero e Jones? Secondo me se arriva ne arriva uno di questi tre".
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