Rimane concreta la possibilità per l'Inter di un ritorno di Ivan Perisic. Sandro Sabatini si è espresso così in merito
VIDEO / Perisic in attesa di una chiamata da parte dell'Inter? Ecco come si allena l'esterno
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Rimane concreta la possibilità per l'Inter di un ritorno di Ivan Perisic. Sandro Sabatini si è espresso così in merito nel suo ultimo video YouTube.
"Perisic secondo me nell'emergenza è un giocatore che per un anno ti dà garanzie che ti permettono di rinviare di un anno il problema.
Gioca solo a sinistra? Attenti perché nel PSV certe partite le ha fatte a destra, compresa quella dei playoff contro la Juve in Champions: si mette a destra perché a sinistra c'è Lang".
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