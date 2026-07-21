Rimane concreta la possibilità per l'Inter di un ritorno di Ivan Perisic. Sandro Sabatini si è espresso così in merito

Marco Astori
Perisic-allenamento

VIDEO / Perisic in attesa di una chiamata da parte dell'Inter? Ecco come si allena l'esterno

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Rimane concreta la possibilità per l'Inter di un ritorno di Ivan Perisic. Sandro Sabatini si è espresso così in merito nel suo ultimo video YouTube.

Perisic

"Perisic secondo me nell'emergenza è un giocatore che per un anno ti dà garanzie che ti permettono di rinviare di un anno il problema.

Perisic

Gioca solo a sinistra? Attenti perché nel PSV certe partite le ha fatte a destra, compresa quella dei playoff contro la Juve in Champions: si mette a destra perché a sinistra c'è Lang".

Sandro Sabatini, giornalista, ha messo a confronto il valore di Rafa Leao e Alessandro Bastoni

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