Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Intervenuto negli studi di QSVS, Roberto Scarpini, giornalista, ha parlato così del futuro di Hakan Calhanoglu, in scadenza con l'Inter a giugno 2027: "Ci sarà tempo come per gli altri, è stato dichiarato che tutti quelli su cui dover fare un lavoro per il rinnovo, saranno oggetto di valutazioni nei prossimi mesi: non vedo tempeste in arrivo.

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E' in scadenza? Non è che siamo al 31 maggio e non si sono incontrati, penso ci saranno sviluppi: se troveranno una quadra o non la troveranno non lo so, ma non mi sembra di percepire questa preoccupazione.

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Poi se lui vuole tre anni a 8 milioni e l'Inter gliene propone due a 5 e lui ha qualcuno sotto che gli propone qualcosa di diverso, non lo possiamo sapere. Fa parte delle logiche delle trattative: per l'Inter lui è importante".