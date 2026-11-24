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Le difficoltà difensive di questa prima parte di stagione hanno riacceso i riflettori sul reparto arretrato dell'Inter e sulla necessità di un ulteriore colpo in quella zona di campo da mettere a disposizione di Cristian Chivu. A tal proposito, secondo TMW, il nome giusto potrebbe essere Jeltsch dello Stoccarda, avversario domani dei nerazzurri in Champions League:

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"Finn Jeltsch sfiderà l'Inter in Champions League e chissà, magari quella di domani sera sarà solo la sua prima partita, di tante, che giocherà a San Siro. Il difensore classe 2006, di nazionalità tedesca e di proprietà, appunto, dello Stoccarda è entrato nel mirino della dirigenza nerazzurra anche in vista del prossimo mercato di gennaio, nel quale, con molta probabilità, il club campione d'Italia in carica andrà alla ricerca di un centrale che possa sistemare le cose nel reparto arretrato, troppo spesso in apnea in questa prima parte di stagione".

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"Il problema numero uno relativo alla possibile operazione per portare il difensore a Milano è rappresentato dai costi. Il ventenne, che ha già esordito in Nazionale nonostante la giovane età, lo scorso 16 novembre nella vittoria dei tedeschi per 5-0 contro l'Olanda, ha infatti fatto lievitare settimana dopo settimana il costo del suo cartellino, arrivato oggi a circa 40 milioni di euro. Troppi per l'Inter, specialmente per gennaio. Per questo il discorso potrebbe essere rimandato a giugno, quando magari il club nerazzurro avrà un budget diverso".

(Fonte: TMW)