E' arrivato l'esito degli esami strumentali a cui si è sottosposto Hakan Calhanoglu dopo lo stop di domenica sera contro l'Atalanta.
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Chivu: "Non si giudica l'Inter su 10 minuti! Thuram c'è. Al posto di Calha? Non posso improvvisare"
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Ecco il comunicato: "Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra".
I tempi di recupero previsti sono di circa 3-4 settimane: si farà un tentativo per averlo a disposizione in Supercoppa contro la Lazio il 22 dicembre.
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