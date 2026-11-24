Attimi concitati nel finale di gara tra Atalanta e Inter, con grandi proteste tra le file degli ospiti per il rigore assegnato alla Dea che poi ha portato al 4-4 finale. Ecco il racconto di quegli attimi da BordoCAM di DAZN.

Chivu: "Non si giudica l'Inter su 10 minuti! Thuram c'è. Al posto di Calha? Non posso improvvisare"

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Dopo il fischio del penalty, Chivu è furioso per la palla che arriva a De Ketelaere: "Ma come fa a passare quella palla?", dice alla sua panchina. Nel rivedere il rigore assegnato, Mario Cecchi dice: "Guarda che rigore dà, guarda che rigore dà". Bastoni a Maresca: "Ma come faccio Mare a evitarlo, come faccio a evitarlo se ha le mani qua (indicandosi le spalle, ndr)?". Martinez prova a consolare Bastoni: "Oh, la prendo".

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Chivu, prima ancora che si calci dice: "Ma si può buttare via così una partita?". Martinez dopo il rigore amaro esclama: "E' una vergogna". E dopo il fischio finale corre subito in panchina a protestare per il giallo a Zappacosta: "Vergognatevi", dice più volte.