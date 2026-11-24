La missione domani è tornare a marciare. L'Inter ospiterà al Meazza lo Stoccarda nel quinto impegno del girone di Champions League, per ora affrontato con un rendimento non soddisfacente. I In conferenza stampa al fianco di Cristian Chivu alla vigilia dell'incontro c'è Nicolò Barella: qui le sue parole raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it ad Appiano Gentile:

“Ho sempre detto che la differenza la fa la squadra, sempre. Da quando sono all’Inter ho sempre avuto giocatori forti, con più o meno personalità, ma nel grande spogliatoio si amalgama tutto questo. Questo è uno spogliatoio bellissimo, fatto di grandissimi ragazzi, ma a volte in certe situazioni dovevamo gestirle meglio, in campo scendiamo noi. E’ una responsabilità che abbiamo, ci siamo parlati perché siamo adulti e giocatori di esperienza. Se avessimo la soluzione sul tavolo, sarebbe molto facile. Dobbiamo continuare a parlare per migliorare questa situazione, ma fa parte del calcio. Io non sono preoccupato”.

E’ un discorso anche mentale?“Siamo una squadra di grandissimi giocatori, quando guardo la panchina c’è sempre qualcuno di veramente forte o che merita di giocare. I cambi non sono un problema. Tutti i giocatori che entrano hanno sempre aggiunto qualcosa alla squadra, non è stato così in tutti gli anni da quando sono all’Inter. Devo fare i complimenti a chi è nello spogliatoio, si fanno trovare sempre pronti. A Bergamo se siamo andati in vantaggio il merito era di tutti, quando abbiamo subito la rimonta è stata colpa di tutti. Abbiamo abbassato un po’ l’attenzione, ma ci sta che può essere finita. Finisce davvero quando l’arbitro fischia, non possiamo permetterci di tornare a casa con un punto e non tre. In un campionato certi errori ci stanno, siamo ancora lì in classifica e vedo il bicchiere mezzo pieno”.

Getty Images

Quanto pesano le assenze di Chalanglu e Zielinski?“Tutte le assenze pesano, a prescindere. Ci sono tante partite, tante competizioni. Siamo in una fase della stagione in cui abbiamo tante partite sulle gambe. Dobbiamo mettere in campo la nostra miglior versione, abbiamo visto le caratteristiche della squadra che affronteremo. Sono molto fisici, hanno intensità e dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo. Abbiamo voglia di farlo”.

Come si allena l’aspetto mentale?“Che l’Inter sia considerata una squadra forte lo accettiamo, vuol dire che la valutazione è bella. Ce la teniamo, la facciamo nostra. Non accetto però il disfattismo che c’è verso l’Inter ogni volta che succede qualcosa di inatteso. Bisogna avere un equilibrio, pensare che i ragazzi che vanno in campo hanno magari un acciacco o un po’ di stanchezza. Gli errori si fanno, siamo umani. Questo è il calcio, lo conoscete e seguite da anni. Ogni volta l’Inter diventa prima la più scarsa e poi la più forte, serve equilibrio”.

Getty Images

Vi mancano gli stimoli?“Quando sei spalle al muro cerchi di darti una spinta, è più facile. Ma da quando sono all’Inter il pensiero è sempre stato di lottare su tutti i fronti. Ci sono anni in cui lo abbiamo fatto meglio, anni in cui non lo abbiamo fatto, ma non penso sia una questione di schiaffi subiti. Ci sono momenti di up o down, è la storia di una squadra. Sono poche le squadre che per 10 anni sono state sempre lì. Nel tempo ci può stare che l’Inter sia caduta e poi si sia rialzata”.

Pio meritava una serata diversa.“La grandezza di Pio si vede anche dall’intervista fatta a fine partita. L’attaccante di solito dopo quella partita dice ‘ho fatto il mio’, lui invece ha detto ‘non avrei voluto questo premio pur di vincere la partita’. Ha fatto un qualcosa di straordinario a Bergamo, siamo dispiaciuti”.

C’è appagamento quest’anno?“Non deve esistere. L’ultima squadra che ha vinto due scudetti di fila è stata la Juventus, l’obiettivo di riconfermarci ce l’abbiamo. Da quando sono all’Inter non è mai successo, non può non essere uno stimolo. Abbiamo anche altre competizioni, dobbiamo rispettarle e dare il 100% per fare il nostro meglio”.

Getty

Cosa cambia per te con Spence o Diouf?“Hanno caratteristiche diverse e io devo fare qualcosa di diverso in base a chi c’è. Magari ho giocato qualche partita peggio con Andy in campo, ma è stata colpa mia, il mio lavoro è di mettere i compagni nelle condizioni di fare meglio”.

Il punto su cui lavorare è la percezione del pericolo?“So che il fatto di essere forti e sapere di esserlo non deve avere un risvolto negativo o diventare un problema. Non so se a volte ci fa abbassare le antenne. Se avessimo la soluzione sul tavolo sarebbe tutto più facile. Se per 100’ come con il Como siamo centrati al 100% è difficile per tutti. In questo momento ci bastano anche 5’ per pagare, magari in altri momenti della stagione anche con 20’ in meno non pagheremo”.